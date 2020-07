Nina Moric rifiuto inaspettato | Scelta inaspettata per il Grande Fratello Vip

By

Nina Moric spiega il suo rifiuto inaspettato e la sua voglia di non partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La showgirl durante l’ultimo periodo è stata protagonista indiscussa di tantissimi programmi tv e la causa riguardava la sua vita privata e la sua storia con Luigi Mario Favolo.

Una parentesi che Nina cerca di dimenticare ma che l’ha portata in tantissimi salotti Mediaset tra azioni legali, denunce ma soprattutto pianti disperati e discussioni in diretta tv. La showgirl nelle ultime settimane sembra voler mettere da parte tutto e archiviare per sempre la lunga storia d’amore con Favoloso, decidendo di lasciarsi andare tra le braccia della sua nuova fiamma.

Al settimanale Nuovo Tv, Nina Moric ha spiegato il suo rifiuto inaspettato nei confronti del Grande Fratello Vip. Le trattative per i nuovi concorrenti del reality che inizierà a settembre sono ancora tutte da confermare ma è ormai sicuro che, Nina non farà parte della casa più spiata d’Italia.

Nina Moric rifiuto inaspettato

La showgirl visti gli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato la sua vita privata, ha deciso di rifiutare le telecamere della casa più spiata d’Italia, dimostrandosi stanca di dover mettere la sua vita in piazza. Nina infatti, sembra voler cercare un periodo di pausa dalla tv ma soprattutto dai reality che metterebbero in piazza la sua vita privata e la sua nuova relazione.

Moric quindi al settimanale Nuovo Tv decide di spiegare e motivare il suo rifiuto nei confronti del Grande Fratello Vip. Le parole della modella infatti, sono state molto chiare: “Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare. Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”.

Nomi in lista per il Grande Fratello Vip

Nonostante il programma inizia a settembre, i nomi per i Vip in lista sono ancora tutti da confermare.

Tra questi però, ci sono alcuni che continuano ed essere protagonisti assoluti ma soprattutto quasi certi come quelli di: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Chiara Nasti, Tommaso Zorzi, Ludovica Pagani.

Una delle Vip che sarebbe in lista per entrare nella casa più spiata d’Italia è anche Patrizia De Black che, per la sua partecipazione ha chiesto ben cento mila euro alla trasmissione. Quali volti sceglierà Alfonso Signorini?