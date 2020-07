Calciomercato Parma – Fermento in casa emiliana

By

Il Parma è pronto con un’offerta per acquisire a parametro zero l’esperto terzino, classe ’88, Lorenzo De Silvestri.

Il contratto di Lorenzo De Silvestri è in scadenza a fine stagione e il Torino sembra non essere intenzionato al rinnovo ma ha puntato gli occhi per sostituirlo a Mërgim Vojvoda dello Standard Liegi.

Il giocatore, in scadenza di contratto e quindi a parametro zero, rappresenterebbe sicuramente una ghiotta occasione di mercato per i gialloblu che hanno pronto contratto da 2 anni più uno.