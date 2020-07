Ricetta gnocchi di barbabietola: ingredienti, preparazione e consigli

Gli gnocchi sono una tipologia di pasta molto amata in Italia e non solo. L’impasto base per la loro preparazione prevede l’utilizzo delle patate, ma sono molto versatili, dato che si posso preparare in molte varianti differenti. Ed è proprio la ricetta di oggi una rivisitazione dei classici gnocchi, oggi andremo a vedere come si preparano gli gnocchi di barbabietola. Questo primo piatto oltre ad essere molto gustoso è anche molto sano e genuino, e ci permette di mangiare le barbabietole, che non si consumano molto spesso, ma fanno molto bene alla nostra salute. Noi andremo poi a condire gli gnocchi in modo molto semplice, con del burro e della salvia, ma se volete, potete personalizzare a vostro piacimento il condimento.

Gnocchi di barbabietola – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone

Cannella in polvere 1 pizzico

Farina 00 310 g

Noce moscata 1 pizzico

Patate farinose 1 kg

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Uova 1

Barbabietole precotte 150

Per il condimento degli gnocchi:

Burro 65 g

Speck 80 g

Salvia 6 foglie

Gnocchi di barbabietola – Preparazione

Per preparare gli gnocchi di barbabietola lavate e fate lessare le patate, intere e ancora con la buccia, per circa mezz’ora in acqua salata. Nel frattempo prendete la barbabietola e frullatela con un mixer fino ad ottenere una consistenza cremosa, se fosse troppo densa aggiungete un po’ d’acqua.

Quando le patate saranno cotte, scolatele, lasciatele leggermente intiepidire e sbucciatele ancora calde. Passatele con il passaverdure facendo cadere la purea direttamente su una spianatoia o in una ciotola capiente, quindi aggiungete la cannella, la crema di barbabietola, sale, pepe, l’uovo e, poca alla volta, la farina setacciata. Amalgamate molto bene tutti gli ingredienti con le mani, quindi aggiungete una grattugiata di noce moscata e rimpastate fino a raggiungere una consistenza omogenea e compatta.

Formate una palla con l’impasto, copritela con la pellicola e mettetela in frigorifero a riposare per circa 10 minuti, giusto il tempo necessario affinché l’impasto si rassodi e sia possibile lavorarlo. Nel frattempo preparate il condimento degli gnocchi di barbabietola: tagliate a tocchetti lo speck e tritate grossolanamente la salvia, quindi fate sciogliere il burro in una padella antiaderente, aggiungete lo speck e per ultima la salvia, poi fate rosolare il tutto per un paio di minuti. Estraete ora l’impasto degli gnocchi dal frigorifero, lavoratelo velocemente per formare dei “salsicciotti” che taglierete in tocchetti di circa 2 cm l’uno.

Passate ogni pezzetto sull’apposita tavoletta di legno rigata per formare le caratteristiche striature degli gnocchi e l’incavo sottostante, che servirà per meglio raccogliere il condimento.

Ponete gli gnocchi ottenuti in un luogo fresco, adagiati su un telo pulito e leggermente infarinato. Nel frattempo portate a bollore abbondante acqua salata e lessatevi gli gnocchi, una porzione per volta, per pochi minuti.

Quando gli gnocchi vengono a galla, scolateli e metteteli in padella. Fateli saltare qualche secondo a fuoco medio per amalgamare il tutto, poi servite gli gnocchi di barbabietola ancora caldi.

Gnocchi di barbabietola – Consigli utili

Potete conservare gli gnocchi di barbabietola, chiusi in un contenitore ermetico e posti in frigorifero, per un paio di giorni al massimo.

Potete preparare in anticipo gli gnocchetti e congelarli mettendoli in freezer prima di cuocerli.

Questi gnocchi sono adatti ad essere insaporiti con qualsiasi tipo di condimento, potete ad esempio preparare un sugo di pomodoro, oppure condire gli gnocchi semplicemente con del burro fuso e qualche foglia di salvia passata in padella, della panna, ma anche dei formaggi.