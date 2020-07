Ricetta tonno in crosta di pistacchi: ingredienti, preparazione e consigli

Per tutti gli amanti del pesce fresco proponiamo un secondo piatto molto sfizioso: il tonno in crosta di pistacchi, una ricetta veloce ma molto gustosa che ha come ingrediente principale il tonno, un pesce che oltre ad essere ricco di Omega 3 e anche molto saporito. Con il tonno in crosta di pistacchi, in poche mosse realizzerete un piatto delizioso e anche molto raffinato.

Tonno in crosta di pistacchi – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Tonno 600 g

Semi di papavero 1 cucchiaio

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Pangrattato 20 g

Granella di pistacchi 50

Pomodori secchi sott’olio 30 g

Sale fino q.b.

Tonno in crosta di pistacchi – Preparazione

Per preparare il tonno in crosta di pistacchi procuratevi un trancio di tonno fresco, ponete il trancio in congelatore per almeno un’ora così che risulti più comodo da tagliare evitando di romperne le fibre. Estraete dal congelatore il tonno e tagliatelo nel senso della lunghezza a fette spesse circa 2-3 cm. Mettete le fette di tonno in una pirofila e irroratele con l’olio di oliva.

Nel frattempo, asciugate con un panno carta i pomodorini secchi per eliminare l’olio in eccesso e tritateli finemente con un coltello. Ponete i pistacchi tritati in una ciotola, aggiungete i pomodorini tritati, i semi di papavero e il pangrattato.

Mescolate per amalgamare bene gli ingredienti e salate la panatura a piacere. Prendete le fette di tonno e passatele nella panatura, premendo bene su tutti i lati.

Ponete un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente e una volta raggiunto il calore necessario, unite le fette di tonno panato e fatele cuocere 1 minuto per lato, rigirandole una sola volta. Non protraete la cottura in modo che il tonno resti rosato all’interno, il tonno non deve diventare bianco altrimenti la carne risulterà più dura.

Togliete il tonno in crosta di pistacchi dalla padella e tagliatelo a fette dello spessore di 2 cm, quindi adagiatele su di un piatto da portata e servite.

Tonno in crosta di pistacchi – Consigli utili

Si consiglia di consumare il tonno in crosta di pistacchi al momento.

Se avete acquistato del pesce fresco potete congelare le fette già impanate da crude e scongelarle in frigorifero prima di cuocerle.

Se non gradite i semi di papavero potete sostituirli con i semi di sesamo neri.