Calciomercato – Affari e trattative – Ibra resta; Roma no al Napoli per Under; Lazio vicino David Silva

Calciomercato intensissimo in queste ultime con molti affari e trattative che vanno avanti senza sosta. Ibra ha scelto il Milan, mentre la Roma dice no per Under al Napoli e la Lazio si avvicina a David Silva, senza dimenticare la riconferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina. Oggi ci aspetta un’altra giornata intensa che parte con ottimi propositi.

Ibra-Milan: manca solo la firma

La firma ancora non c’è, ma le prossime saranno giornate importanti per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il rossonero dovrebbe avere presto un contatto con Maldini e Massara, ansiosi di trovare un accordo per confermare lo svedese anche per l’anno prossimo. La scelta è comunque fatta: Ibra resterà in rossonero andando a percepire circa quattro milioni di euro netti, più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League per l’annata 2021-22. Lo svedese si sente sempre più legato al progetto e il gran rapporto con Pioli ha dato quel qualcosa in più per far pendere la bilancia in direzione rossonera.

Roma al Napoli: no per Under!

Sempre al centro di voci di mercato Cengiz Under. L’attaccante della Roma è in uscita dal club giallorosso nel corso della finestra di calciomercato. Secondo quanto appreso, i giallorossi avrebbero rifiutato 25 milioni di 6 di bonus da parte del Napoli certi di trovare un acquirente in Premier League disposto ad alzare l’offerta.

Lazio-David Silva sempre più vicini

La Lazio continua a sognare il colpo David Silva e adesso ci crede davvero. Il club biancoceleste ha presentato la sua proposta al giocatore e lo stesso centrocampista spagnolo si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno il contratto. Le indiscrezioni parlano di un’offerta da 4 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.

Intanto la società è sicura che Immobile resterà in biancoceleste, pronto un rinnovo con un aumento di ingaggio per il capocannoniere del campionato. Potrebbe invece dire addio Caicedo.

Dermaku rinnova con il Parma

Kastriot Dermaku ha trovato l’accordo con il Parma per il rinnovo di contratto fino al 2024. L’intesa è arrivata dopo un vero e proprio blitz del ds Faggiano, che ha voluto anticipare qualche club italiano interessato al giocatore albanese.

Iachini riconfermato ufficialmente dalla Fiorentina

La Fiorentina ha ufficializzato nelle ultime ore la permanenza di Beppe Iachini, mettendo così un freno alle tante voci sulla panchina del futuro. Conferma che ha colto di sorpresa anche noi addetti ai lavori.