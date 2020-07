Calciomercato Roma – Si lavora su tanti giocatori in uscita

Il calciomercato della Roma è focalizzato, in questo momento, ai movimenti in uscita. Si sta cercando di cedere giocatori che non rientrano nei piani della società per recuperare risorse economiche e allo stesso tempo abbassare il monte ingaggi. Inoltre si cerca di piazzare anche tutti i giocatori che rientreranno dai prestiti.

Justin Kluivert, ha trovato pochissimo spazio, e quindi sarà ceduto. C’è interessamento dell’Arsenal che però non sembra avere fretta di chiudere la trattativa.

Anche per il portiere svedese Robin Olsen, arrivano richiesta dalla Premier League ed in questo caso è l’Aston Villa interessata al portiere per la prossima stagione.

Schick vorrebbe andare a Lipsia e la Roma attende sempre un’offerta importante da parte del club tedesco.

Sempre in uscita ci sono Cetin (che finirà al Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei giallorossi) e Juan Jesus al quale si sono interessate Parma, Bologna e Cagliari.

Situazione incerta per Cengiz Under in quanto il suo scarso utilizzo e il suo calo di rendimento sta influenzando la scelta delle due pretendenti al giocatore turco: Napoli ed Everton

Il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni di euro più 6 di bonus, ma la Roma vorrebbe ricavarne di più in attesa di un’offerta migliore da parte dell’Everton di Ancelotti.

Sembrerebbe inoltre che Under abbia già un accordo con il Napoli da più di un mese con un quadriennale da 2,8 milioni a stagione.

Il club giallorosso sta pensando alla cessione in maniera puramente economica in quanto parte della cessione, il 20%, finirà nelle casse del Basaksehir.