Cremonese – Pordenone – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Ultimo incontro stagionale anche per Cremonese e Pordenone, che scenderanno in campo alle ore 21.00 oggi 31 luglio. Le due squadre hanno avuto nel corso della stagione un percorso decisamente differente.

Cremonese – Pordenone – Come arrivano alla gara

Stagione altalenante per la Cremonese che tuttavia dopo il ritorno in campo ha trovato ottima continuità di risultati che hanno permesso di veleggiare a metà classifica in posizione tranquilla, anche se la classifica molto corta ha costretto i grigiorossi di restare all’erta.

Pordenone che è già certo della qualificazione ai playoff, è attualmente 4° in classifica, ma una vittoria oggi con una contemporanea non vittoria dello Spezia, permetterebbe di chiudere il campionato da terzi in graduatoria, un ottimo risultato anche in termine di spareggi.

Cremonese – Pordenone – Probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Claiton, Crescenzi; Arini, Valzania, Castagnetti; Zortea, Ciofani, Celar.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Vogliacco, Camporese, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Bocalon.

Cremonese – Pordenone – Dove vederla in tv e in diretta streaming

L’ultima partita per queste due squadre sarà trasmessa da DAZN che detiene i diritti dell’intera Serie B. Il match sarà visibile sia tramite personal computer che con l’ausilio dell’app ufficiale dell’emittente, disponibile per tablet, smartphone e gran parte delle smart tv.