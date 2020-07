Frosinone – Pisa – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Frosinone – Pisa si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per la gara più attesa di questa 38a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19.

Il Frosinone di Alessandro Nesta affronta in casa il Pisa di Luca D’Angelo per la sfida decisiva in chiave playoff. I ciociari e i toscani si trovano in ottava posizione con 53 punti a parimerito con il Chievo.

Questa gara sancirà sicuramente chi dovrà disputare i playoff, il Frosinone arriva con una striscia di risultati negativi e con il morale sotto i piedi mentre il Pisa arriva con il morale alle stelle ed in piena forma fisica.

Queste le parole di mister D’Angelo alla vigilia: “Siamo consapevoli di essere di fronte ad un’occasione irripetibile, sia per noi che per la nostra gente. L’amore che ci ha dimostrato il pubblico prima della sfida con l’Ascoli cerchiamo di ricambiarlo scendendo in campo e dando il massimo. Lo faremo anche a Frosinone, consapevoli che giocheremo uno spareggio per accedere ai playoff”



Frosinone – Pisa: le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tabanelli, Maiello, Gori, Paganini; Dionisi, Ciano.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Caracciolo, Varnier, Birindelli; Siega, De Vitis, Gucher; Soddimo; Vido, Marconi.

Frosinone – Pisa: Il nostro pronostico

Entrambe le squadre hanno le stesse motivazioni per portare a casa un risultato positivo, si giocano tutta la stagione in un’unica gara pertanto sarà una partita dove è vietato sbagliare. Il nostro pronostico è under 2,5 in quanto difficilmente vedremo una partita piena di gol.

Frosinone – Pisa: Dove vederla in tv o streaming

La partita Frosinone – Pisa, valido per la 38^ giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN visibile su tutti i dispositivi elettronici compatibili: smart tv, smartphone e pc.