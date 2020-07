Frasi mese di agosto. Il mese di agosto è senza dubbio quello che si indica come maggiormente legato all’estate. Il caldo, le spiagge e le vacanze si concentrano spesso in questi giorni.

Quest’anno sarà certamente un agosto diverso poiché molte persone lo passeranno a lavorare. Il lockdown ha inciso molto anche per quest’aspetto cambiando molti dei programmi messi in atto. E’ bene allora viversi al meglio questo periodo per poter avere un momento di relax. Invia una di queste frasi ai tuoi amici per poter scoprire quanto possa davvero far piacere ricevere un input per poter organizzare qualcosa insieme.

Frasi agosto