Ricetta corn dog: ingredienti, preparazione e consigli

I corn dog sono uno degli street food statunitensi più amati, si tratta di wurstel su stecco, fritti in una pastella di farina di mais. Uno street food tipico americano che farà impazzire sia gli adulti che i bambini.

Corn dog – Ingredienti

Ingredienti per 12 corn dog

Wurstel (grandi) 6

Farina 00 (per infarinare) 50 g

Per la pastella:

Farina di mais 150 g

Farina 00 65 g

Uova 1

Latte intero 200 g

Bicarbonato 5 g

Zucchero 15 g

Paprika dolce 1 pizzico

Sale fino 1 pizzico

Per friggere:

Olio di semi 1,5 l

Corn dog – Preparazione

Per preparare i corn dog iniziate dalla preparazione della pastella. In una ciotola capiente versate la farina di mais e la farina 00. Unite anche il sale e lo zucchero.

Poi versate il bicarbonato e la paprika. Ora prendete una frusta a mano e cominciate ad amalgamare gli ingredienti mentre unite poco alla volta il latte a temperatura ambiente.

Aggiungete un uovo e continuate a frustare fino ad ottenere un composto privo di grumi ed abbastanza denso. Versate la pastella in un recipiente cilindrico dai bordi alti e tenetela da parte. A questo punto prendete i wurstel e tagliateli a metà.

Infilzate la parte non tagliata del wurstel con lo spiedino. Ripetete l’operazione per tutti i wurstel. Quindi passateli nella farina avendo cura di ricoprire interamente la superficie del wurstel e poi immergetelo nella pastella precedentemente preparata. Lasciate scolare leggermente la pastella in eccesso, e immergeteli uno per volta nell’olio di semi , precedentemente scaldato e portato alla temperatura di 170°.

Friggete ciascun pezzo per circa 3-4 minuti fino a quando non sarà ben dorato. Posizionate i corn dog su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso, quindi serviteli ancora caldi.

Corn dog – Consigli utili

E’ preferibile consumare i corn dog appena fritti ed ancora caldi.

Possono essere congelati da fritti e scongelati a temperatura ambiente.

Servite i corn dog accompagnati da ketchup o mostarda per renderli ancora più gustosi.