Ricetta risotto ai funghi porcini: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta di oggi è il risotto ai funghi porcini, un classico della cucina italiana, specialmente tipica delle zone montagnose, dove in alcuni periodi è veramente molto semplice trovare dei funghi di elevata qualità. Questo è un risotto intramontabile, tutti lo amano, molto cremoso, gustoso e anche semplice da preparare. Vediamo cosa ci occorre e come lo si prepara.

Risotto ai funghi porcini – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete 4 porzioni di risotto.

Riso Carnaroli 320 g

Funghi porcini 400 g

Brodo vegetale 1 l

Cipolle dorate piccola 1

Aglio 1 spicchio

Burro 30 g

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per mantecare e guarnire:

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Burro 30 g

Prezzemolo da tritare 2 cucchiai

Risotto ai funghi porcini – Preparazione

Per realizzare il risotto ai funghi porcini, per prima cosa preparate il brodo vegetale seguendo la ricetta sul nostro sito. Ora occupatevi della pulizia dei porcini: eliminate la base con un coltello, raschiate il gambo per rimuovere tutti i residui di terra e, infine, strofinate delicatamente con un panno umido. Se il fungo dovesse essere molto terroso potete passarlo brevemente sotto un getto di acqua corrente, ma assicuratevi di asciugarlo immediatamente per evitare che assorba l’acqua.

Una volta puliti, tagliate i funghi a fette dello spessore di circa 7-8 mm, mantenendo integra l’intera sezione quando possibile.

Scaldate l’olio in una padella antiaderente e fate soffriggere brevemente uno spicchio di aglio schiacciato, poi alzate la fiamma e aggiungete i funghi. Rosolate i funghi a fuoco vivace per circa 10 minuti in modo che prendano colore, poi salate, pepate e togliete dal fuoco. I funghi rosolati daranno al risotto una gradevole nota abbrustolita.

Nel frattempo mondate e tritate finemente la cipolla. Sciogliete il burro in una casseruola, aggiungete la cipolla e lasciatela cuocere dolcemente per 10-15 minuti, aiutandovi con un mestolo di brodo se necessario. Quando la cipolla si sarà sciolta, unite il riso e fatelo tostare per un paio di minuti.

Quando il riso sarà diventato quasi trasparente, portatelo a cottura aggiungendo un mestolo di brodo alla volta e mescolando spesso; assicuratevi che le bollicine di ebollizione rimangano costanti e che la fiamma non sia troppo aggressiva. Quando il riso sarà molto al dente, pochi minuti prima che sia pronto, unite i funghi porcini e finite la cottura, regolando di sale e pepe se necessario.

Una volta cotto, mantecate il risotto a fuoco spento aggiungendo il burro e il parmigiano grattugiato, e mescolate bene. Per ottenere un perfetto risotto all’onda potete aggiungere un altro mestolo di brodo, se necessario. In ultimo, guarnite con del prezzemolo fresco tritato e il vostro risotto ai funghi porcini è pronto per essere servito.

Risotto ai funghi porcini – Consigli utili

Il risotto ai funghi porcini si può conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per 1-2 giorni.

In mancanza di funghi freschi di buona qualità, potete utilizzare anche i funghi secchi: il rapporto è di 1:10, quindi a 10 g di funghi secchi corrispondono 100 g di funghi freschi. In questo caso i funghi secchi andranno ammollati in acqua prima della cottura.