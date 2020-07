Trapani – Crotone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Trapani – Crotone si sfidano questa sera per la 38a giornata di Serie B, in un match che per i padroni di casa vale una stagione, mentre per gli ospiti è solo una passerella di addio alla cadetteria visto che hanno già guadagnato la promozione in Serie A.

Trapani – Crotone: come arrivano alla gara

Il Trapani fino a qualche giornata fa sembrava ormai destinato alla retrocessione, ma nelle ultime partite, soprattutto le ultime 2 vittorie consecutive, hanno permesso di credere ancora nella salvezza o quantomeno ai play-out. Purtroppo la rincorsa non è ancora finita, serve l’ennesimo successo per continuare la scalata.

Il Crotone nonostante la promozione matematica in Serie A non ha mollato la presa ed infatti è reduce dal successo conquistato in casa contro il Frosinone. Questo fa capire che i calabresi non hanno assolutamente staccato la spina e scenderanno in campo anche questa sera per cercare di allungare la propria striscia positiva.

Trapani – Crotone: Il pronostico

La differenza di qualità delle rose è palese, ma adesso sono le motivazioni che contano e il Trapani ne ha da vendere, per questo consigliamo la giocata sul segno 1

Trapani – Crotone: Probabili formazioni

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugordeau, Colpani, Buongiorno; Pettinari, Dalmonte.

CROTONE (3-5-2): Festa; Cuomo, Spolli, Gigliotti; Mustacchio, Crociata, Gomelt, Zanellato, Mazzotta; Simy, Maxi Lopez.

Trapani – Crotone: Dove vederla in tv e streaming

Trapani – Crotone è in programma questa sera alle 21:00 allo stadio “Provinciale” a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B.