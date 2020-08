Brescia – Sampdoria – Statistiche – Highlights andata

Sfida che vedrà l’arrivederci del Brescia alla Serie A questa partita del 38° turno del campionato 2019/20, che come tutti sanno si gioca in questo periodo dell’anno e a porte chiuse per le conseguenze dell’emergenza coronavirus. Giocatori ormai prossimi alle meritate vacanze e partite che si giocano con temperature molto alte: difficile immaginare un grande spettacolo.

Brescia – Sampdoria: le statistiche

Le due squadre si sono affrontate 23 volte nella loro storia in Serie A: 6 vittorie per il Brescia, 6 pareggi e 11 successi blucerchiati. In 11 partite disputate al Rigamonti le rondinelle hanno vinto 4 volte, con 3 pareggi e 3 successi della Sampdoria. L’ultima gara giocata in Lombardia risale al Dicembre 2010 e fu un 1-0 in favore dei padroni di casa. Le due squadre sono reduci da una striscia di risultati praticamente identica: 1 vittoria e poi 3 sconfitte consecutive nelle ultime quattro gare. Il Brescia ha vinto l’ultima partita contro la SPAL, in casa, mentre la Sampdoria in trasferta a Parma.

Brescia – Sampdoria: gli highlights dell’andata

All’andata partita senza storia: la partita finì 5-1 per i blucerchiati che andarono a segno due volte con Quagliarella, e poi con Jankto, Linetty e Caprari, poi passato al Parma. Per il Brescia goal della bandiera siglato da Chancellor, che aveva anche aperto le marcature. Qui di seguito il video con gli highlights del match d’andata.