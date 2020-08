Diletta Leotta si mostra sempre più vanitosa e al settimanale Gente racconta la sua passione per i vestiti ma soprattutto quanto realmente si prende cura di sé stessa. La showgirl infatti, durante uno shoooting si lascia andare ad alcune dichiarazioni ricordando i momenti bella passati da piccola con la sua famiglia.

Leotta continua ad essere al centro dei gossipa causa della sua presunta storia d’amore terminata con Daniele Scardina che, tutti i fan credevano sarebbe andata avanti fino ad arrivare al matrimonio. Una doccia fredda per i fan più accaniti che, non si aspettavano una scelta così decisiva da parte di entrambi.

Durante quest’ultimi giorni però, Diletta Leotta si lascia andare e racconta la sua voglia di essere sempre perfetta mostrandosi anche un po’ vanitosa. Quali sono state le sue parole?

Diletta Leotta vanitosa

La showgirl che fa battere il cuore di tantissimi fan racconta la sua vita dietro le quinte al settimanale Gente, lasciando molto sorpresi per alcune sue dichiarazioni. Diletta non si sente una ragazza vanitosa ma per lei è molto importante curare il suo aspetto fisico ma anche quello mentale.

Diletta spiega così quello che realmente cerca di fare ogni giorno: “Mi piace essere curata e faccio tanto sport per mantenere la forma, visto che mangio molto più di quanto non si creda: sono siciliana e buongustaia. Penso che da bambina facevo a gara con mio padre a chi mangiava più granite: vincevo sempre io! Crescendo ho capito l’importanza di raccontare una storia anche attraverso gli abiti e accessori, perciò amo studiare insieme con la mia stylist Valeria ogni minimo dettaglio. Ma ci credi se ti dico che io non mi specchio mai per compiacermi, lo faccio solo per mettermi il rossetto?”

La showgirl punta nuovamente a Sanremo

La sua bellezza ma soprattutto la sua determinazione ha spinto Diletta Leotta a ottenere anche il palco di Sanremo come co-conduttrice, un’esperienza che si promette di rifare se mai ne avesse ancora la possibilità.

Diletta infatti, spiega quanto le piacerebbe potersi affacciare a nuovi orizzonti lavorativi: “Sicuramente il calcio resta il mio core business, ma credo che tornerò a misurarmi con l’entertainment come ho fatto al Festival di Sanremo”.