Milan – Cagliari – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Meazza per l’ultima partita di campionato tra Milan e Cagliari con calcio d’inizio alle ore 20.45.

Niente ultima giornata per Andera Conti che ieri a subito operazione al ginocchio. Fuori per infortunio anche Musacchio e Romagnoli. Fuori per squalifica, invece, Rebic che verrà sostituito da Leao che andrà a sostegno di Ibrahimovic.

Per mister Zenga rientra Nandez dalla squalifica ma perde Rog per squalifica.

Zenga sembra intenzionato ad attuare un ampio turn over. In attacco c’è Paloschi per affiancare Simeone con alle loro spalle favorito Birsa. In difesa invece dovrebbe rientrare dal 1′ Carboni.

Milan – Cagliari – Formazioni ufficiali