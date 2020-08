Oroscopo di oggi, sabato 1 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2020. È cominciato agosto, un mese che riserverà molte sorprese, stuzzicherà i cuori di alcuni segni zodiacali! Il nuovo mese partirà in maniera piuttosto agitata per l’Ariete, il Cancro e la Bilancia. Di tutt’altra pasta sarà questo sabato per lo Scorpione e l‘Acquario, anche se quest’ultimo, così come il Sagittario, dovrà iniziare a risparmiare: negli ultimi tempi si è dato un po’ troppo alla pazza gioia!

Oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete dovrà gestire un malumore che lo tormenta da giorni, mentre il Leone si potrà concedere un sabato piacevole e rigenerante. È tempo, per il Sagittario, di far quadrare i conti: troppe spese!

Oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2020: segni di aria

I Gemelli potranno finalmente rilassarsi, dopo una settimana che ha spremuto ogni goccia della loro energia. Molta agitazione per la Bilancia, mentre l’Acquario avrà vitalità in abbondanza.

Oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2020: segni di terra

Come anticipa l’oroscopo di oggi il Toro ritroverà la sua proverbiale forza, giornata speciale per la Vergine che potrà contare sulla benevolenza della Luna di Saturno e Giove. Si prospetta un sabato piacevole anche per il Capricorno.

Oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2020: segni di acqua

Giornata molto nervosa per il Cancro: tutto oggi sembrerà complicato! Lo Scorpione dovrà sfruttare questo sabato per fare più cose possibili, perché domenica sarà un giorno decisamente no. Weekend intrigante per i Pesci.