Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 2 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 2 agosto 2020. Siamo già a domenica! Come finirà la settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Irritazione alle stelle per il Leone, la Vergine ha problemi in famiglia. La Bilancia ha una marcia in più, mentre per lo Scorpione potrebbe esserci della maretta in famiglia. Per saperne di più, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 agosto 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai un po’ irritato. Nelle prossime ore potrebbe saltare un impegno oppure potresti essere tu ad averci ripensato. In questo momento ti senti agitato e questo ti fa stare male. La reazione sarà quella di fermarti e restare a osservare; il fatto è che tu sei un segno che deve agire, che ha bisogno di sfide nuove e non di troppa tranquillità.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 2 agosto 2020: Vergine

Domani ci sarà Venere in opposizione che potrebbe procurare qualche problema in famiglia. Nelle prossime ore potrebbe venirti a mancare il terreno sotto i piedi. Forse nei giorni scorsi hai trascurato alcune situazioni per dedicarti ad altra faccende. Fai particolare attenzione al Sagittario e ai Pesci. Tutto quello che desideri ora è recuperare maggiore serenità. Sono in arrivo nuovi accordi e contratti.

Oroscopo domani domenica 2 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani con la complicità della Luna e di Venere avrai maggiore sprint. Cerca di non pensare continuamente a tutte le preoccupazioni e i problemi non ancora superati e goditi una domenica abbastanza dinamica. Certo, dovrai fare attenzione Marte contraria che potrebbe suscitare ancora un’inquietudine e forse perfino qualche disturbo fisico.

Oroscopo domani domenica 2 agosto 2020: Scorpione

Domani potrebbe riaffiorare un po’ di ruggine in famiglia., soprattutto se ci sono ancora dei problemi non risolti. In questi giorni hai un malessere che non ti concede tregua. Ti senti poco ascoltato da qualcuno? Il fatto è che delle volte è più semplice dare buoni consigli agli altri, fare chiarezza nella vita di qualcun altro che nella propria!