Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 3 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 3 agosto 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di agosto: quali novità riserverà al Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Nervosismo alle stelle per il Leone, la Vergine può recuperare molto bene. Settimana complicata per la Bilancia e lo Scorpione. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrali dedicate ai 4 segni centrali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 3 agosto 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani dovrai usare molta cautela in amore e in famiglia, perché ti sentirai parecchio nervoso, stanco, forse perfino a disagio. Nelle prossime 48 evita le situazioni complicate, quelle che potrebbero aumentare la tua irritazione.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 3 agosto 2020: Vergine

Agosto sarà un mese di pausa per molti, ma non per te. Hai una situazione astrologica, con Giove, Saturno e Urano favorevoli, tale per cui durante i prossimi giorni dovresti prepararti per grandi successi futuri o comunque per recuperare quello che hai perso negli ultimi tempi, sul lavoro e in amore.

Oroscopo domani lunedì 3 agosto 2020: Bilancia

Sei in un periodo piuttosto complicato, caratterizzato da molti momenti di disagio. Ultimamente un progetto è saltato o forse non stai facendo tutto quello che vorresti. C’è chi, invece, desidera recuperare in amore. Dovrai armarti di pazienza! Chi lavora con la gente avrà buone notizie da mercoledì in poi. Tieni duro!

Oroscopo domani lunedì 3 agosto 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e tutta settimana sarà un po’ sottotono, forse anche un po’ agitata. Cerca di avere molta prudenza in amore! In generale, agosto è un mese spesso complicato per te, forse perché non sei in perfetta forma oppure perché ci sono particolari tensioni con l’ambiente circostante. Mantieni, in ogni caso, la calma.