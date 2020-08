Calciomercato Fiorentina – Interesse per due calciatori del Torino; Chiesa può partire

Calciomercato Fiorentina in fibrillazione dopo le dichiarazioni di ieri sera del presidente Rocco Commisso, che per la prima volta ha aperto alla possibilità di cessione per Chiesa, mentre sul fronte entrate c’è interesse per due calciatori del Torino.

Il caso Chiesa

Commisso ha aspettato la conclusione della stagione per esternare i suoi sentimenti. Il presidente è stanco del tira e molla che si è creato con il suo gioiello Federico Chiesa, il quale sembra che più volte abbia fatto sapere alla dirigenza di voler cambiare aria. Il patron vuole un ambiente sereno il prossimo anno per permettere alla squadra di lavorare nel modo giusto, per questo ha affermato che se Chiesa non è più felice di restare in viola può essere libero di accasarsi altrove, purchè porti alla società un’offerta seria e concreta pari al suo valore.

E’ la prima volta che Commisso apre alla cessione del suo calciatore, ma come è giusto che sia è inutile trattenere un calciatore contro la propria volontà, adesso Chiesa è stato messo davanti ad una scelta, o diventare il calciatore simbolo della nuova Fiorentina o partire dietro però il pagamento di una somma considerevole.

Vedremo nel prossimo futuro come si evolverà la situazione.

Fronte entrate: si segue Izzo e si sogna Belotti

Il progetto Fiorentina è concreto, Commisso vuole puntare con decisione all’Europa il prossimo anno e per questo è alla ricerca di calciatori che possano permettere un salto di qualità alla sua squadra.

L’uomo individuato per rafforzare la difesa è Armando Izzo, calciatore di esperienza e nel giro della Nazionale, che è sulla lista di sbarco del Torino. La Fiorentina si è fatta avanti con la società granata per capire se c’è la possibilità di acquistare il calciatore richiesto anche dall’Inter.

Il Torino ha risposto che Izzo può partire, ma serve un’offerta adeguata al suo valore, quindi siamo solo alle prime battute di una trattativa che non si chiuderà a breve.

Oltre a Izzo, la Fiorentina vorrebbe acquistare anche Andrea Belotti, ma questo al momento è un sogno, perchè ci vogliono fior di milioni e si deve procedere con alcune cessioni importanti prima di poter intavolare una trattativa. Forse solo la probabile cessione di Chiesa potrebbe permettere ai viola di presentare una vera offerta per il “Gallo” sempre se non si faccia avanti prima qualche altra società con liquidità già pronte.