Calciomercato Udinese – De Paul uomo mercato, Milan e Juventus sulle sue tracce

E’ sicuramente Rodrigo De Paul “l’uomo copertina” dell’Udinese, nonchè pezzo pregiato e corteggiato da diversi anni vista l’importanza che il fantasista argentino ha avuto con la maglia dei friulani. A 26 anni il calciatore lascerà Udine, dove risiede oramai dal 2016, dove fu acquistato dal Valencia per 3 milioni di euro, essendo oramai arrivato ad un percorso di maturazione pressochè completa: l’argentino ha recentemente confessato che è arrivato il momento di provare una nuova esperienza, e che deve molto sia alla città che alla società che lo ha valorizzato e “coccolato” dagli inizi. Le sue ultime dichiarazioni sono emblematiche: “Sento che questo capitolo è chiuso, che sono pronto e mi vedo a lottare per traguardi come scudetto e Champions League, ma voglio che la gente di Udine sappia che ho dato tutto e anche di più per questa maglia che mi ha reso un giocatore importante“.

La promessa

In maniera non troppo differente da quanto accaduto con la Fiorentina e Chiesa, l’argentino ha accettato il rinnovo lo scorso ottobre con i friulani in cambio però della promessa di accettare senza problemi un’offerta congrua qualora arrivasse qualcuno a bussare alla porta della famiglia Pozzo, e vista l’annata disputata decisamente positiva che lo ha messo in mostra come calciatore poliedrico e fondamentale per l’Udinese, società che è stata in contatto con Inter e Napoli, da sempre “fan” del numero 10 argentino.

Tuttavia le società più vicine al calciatore attualmente sono la Juventus, sempre pronta ad aggiudicarsi un elemento di talento, potendo contare sul forte legame di amicizia tra Paulo Dybala e De Paul, e anche il Milan, dove il direttore tecnico Paolo Maldini non ha mai lesinato complimenti e grandi attestati di stima per lui, che potrebbe decidere di scegliere i rossoneri per rilanciarsi ad alti livelli, visto il campionato in crescendo sotto la guida di Stefano Pioli.