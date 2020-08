Filippo Bisciglia fuori Temptation Island: “Spero di poterti rivedere…”

Filippo Bisciglia ha terminato anche per quest’anno la sua esperienza come conduttore a Temptation Island ma lancia sul suo profilo Instagram un messaggio molto importante. Di cosa stiamo parlando?

Il conduttore dell’ultima edizione di Temptation Island ormai terminata sembra essere rimasto particolarmente stupito dalle coppie e dalle relazioni che quest’anno di sono create. Nonostante molti fidanzati e fidanzate sono riusciti a trovare un punto d’incontro e un chiarimento al falò di confronto finale, ce ne sono altre che, hanno deciso di uscire da sole dal programma.

Una scelta che sembra aver cambiato in parte anche Filippo Bisciglia che, insieme alle coppie ha percorso il loro viaggio nei sentimenti conoscendole sempre più affondo con i loro pregi e difetti. Ora che il programma è completamente finito e si aspetta a settembre la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi, Filippo ha deciso di mandare un messaggio importante a ogni coppia che, ha terminato il docu-reality.

Filippo Bisciglia fuori da Temptation Island sembra però aver legato particolarmente con una delle fidanzate tanto da dedicarle parole molto importanti nelle sue storie Instagram. Di chi stiamo parlando e quali sono state le sue parole?

Filippo Bisciglia ha una nuova amica dopo Temptation Island

Il conduttore fin dalle prime edizione del programma, si è sempre dimostrato molto empatico e pronto a dispensare consigli ma soprattutto ad aiutare le coppie in difficoltà. Molto spesso durante i vari falò di confronto infatti, Filippo ha sempre cercato di far ragionare le fidanzate e i fidanzati così da calmare le acque e il nervosismo.

Bisciglia proprio per questo suo lato dolce ma allo stesso momento pronto a intervenire, è ormai amato dai telespettatori e molto spesso anche dalle coppie che, grazie a un loro consiglio riescono a ritrovare la serenità molto spesso cercata. Una fidanzata in particolare infatti, sembra aver trovato in Filippo Bisciglia fuori Temptation Island un vero e proprio amico. Il conduttore per Valeria ha così lanciato un forte messaggio all’interno del suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole?

Valeria e il rapporto con il conduttore

La rottura tra Ciavy e Valeria ha visto la stessa fidanzata in lacrime più volte tanto che al falò di confronto anticipato è dovuto intervenire Filippo Bisciglia per calmare le acque. Più volte infatti, Ciavy ha alzato la voce accusando la propria fidanzata di avergli mancato di rispetto e di essersi comportata da una poco di buono.

Ora che è passato un mese dalla fine delle registrazioni del programma, Filippo Bisciglia lancia un messaggio importante nei confronti di Valeria fuori da Temptation Island, affermando: “Ora spero di poterti rivedere solo mentre sorridi, o mentre piangi di gioia…”