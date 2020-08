Ricetta canestrelli: ingredienti, preparazione e consigli

I canestrelli sono dei biscotti deliziosi che vengono poi spolverati con dello zucchero a velo. Sono dei biscottini tipici della Liguria e del Piemonte, esistono molte versioni differenti, noi oggi andremo a vedere insieme come preparare la ricetta base. I canestrelli si realizzano con degli ingredienti molto semplici e la loro particolarità è l’utilizzo del tuorlo sodo nell’impasto. I canestrelli sono ottimi da gustare a colazione, a merenda o in ogni momento della giornata.

Canestrelli – Ingredienti

Ingredienti per 100 canestrelli.

Farina 00 300 g

Fecola di patate 200 g

Burro 300 g

Zucchero a velo 150 g

Scorza di limone 1

Tuorli sodi 6

Baccello di vaniglia 1

Per spolverizzare:

Zucchero a velo q.b.

Canestrelli – Preparazione

Per preparare i canestrelli iniziate cuocendo le uova per farle diventare sode: saranno necessari 8 minuti in acqua bollente; i tuorli andranno aggiunti sodi all’impasto per garantire la giusta friabilità all’impasto. Nella ciotola di una planetaria setacciate la farina, la fecola e lo zucchero a velo.

Poi grattugiate la scorza di limone non trattato e aggiungete i semini di una bacca di vaniglia, unite anche il burro freddo a pezzi e lavorate il tutto con una planetaria dotata di foglia per amalgamare gli ingredienti. Quando le uova saranno sode, sbucciatele e conservate solo il tuorlo che potrete schiacciare e passare al colino per renderlo più cremoso e omogeneo. Quindi andrà aggiunto al resto dell’impasto. Miscelate brevemente gli ingredienti con la planetaria, trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e compattatelo velocemente a mano giusto il tempo di formare un panetto dalla consistenza morbida e liscia.

Appiattitelo leggermente e avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciate in frigorifero per circa 1 ora. Passato il tempo necessario, stendete l’impasto in un disco di 1 cm di spessore e con uno stampino per biscotti sagomato a fiore di 3 cm di diametro, ricavate i biscotti; potete impastare di nuovo i ritagli.

Realizzate poi il tipico foro centrale con un coppapasta di 1 cm di diametro.

Cuocete pochi canestrelli alla volta ben distanziati tra loro, su una leccarda foderata con carta da forno, in forno statico preriscaldato a 170° per 18 minuti, non dovranno scurirsi.

Una volta cotti, sfornateli e lasciateli raffreddare completamente su una gratella, quindi spolverizzateli con zucchero a velo e servite i canestrelli.

Canestrelli – Consigli utili

I canestrelli, una volta freddi e spolverizzati con zucchero a velo, possono essere conservati fino a due settimane chiusi in contenitori ermetici o riposti in una scatola di latta.