Tara Gabrieletto ricorre alle vie legali | Nessuna pietà per Cristina fuori da Uomini e Donne | Video

Tara Gabrieletto non è d’accordo con le affermazioni lanciate da Cristina Incorvaia e ricorre alle vie legali mettendo in mezzo gli avvocati. La ex moglie di Cristian Gallella si dimostra pronta a tutto pur di difendere il suo matrimonio ormai finito.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è ritrovata nuovamente al centro del gossip dopo le affermazioni che Cristina Incorvaia ha lanciato sul settimanale Vero. Cristina nonché ex dama del parterre femminile ha infatti, confessato di aver avuto una storia d’amore con Cristian Gallella prima che lui salisse sul trono e quindi prima di conoscere Tara.

Delle affermazioni che la moglie dell’ex tronista nonostante la fine del suo matrimonio sembra non accettare, arrivando al punto di lanciare delle forti dichiarazioni sul suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole?

Tara Gabrieletto ricorre alle vie legali

La moglie di Cristian Gallella nonostante abbia spiegato la fine del suo matrimonio e sembri anche vedersi già con un altro uomo, non ha accettato che parole che Cristina Incorvaia ha affermato nei confronti di Cristian.

Secondo la ex dama di Uomini e Donne infatti, tra lei e lo stesso Gallella ci sarebbe stata una storia d’amore durata mesi ma che, è terminata per comprensioni e divergenze caratteriali senza nessun rancore. Tara però, non è stata contenta delle sue parole, accusandola di aver voluto tirare fuori questa storia solamente per avere più visibilità proprio adesso che, la fine del loro matrimonio è sulla bocca di tutti.

Tara Gabrieletto ha così spiegato all’interno delle sue storie Instagram di aver preso un importante decisione e ricorre alle vie legali mettendo in mezzo i suoi avvocati. Un gesto che, nessuno si sarebbe mai aspettato e che la stessa Cristina Incorvaia ha voluto commentare a sua volta sui social.

Cristina Incorvaia non ha paura

La ex dama di Uomini e Donne durante la serata di ieri, ha rilasciato in primis l’ennesima frecciatina nei confronti di Tara e alcune dichiarazioni all’interno del suo profilo Instagram. Cristina infatti, ha voluto spiegare più volte quanto la ex compagna di Cristian l’abbia infastidiva in privato arrivando al punto di minacciarla.

Cristina Incorvaia infatti, è convinta di avere assolutamente ragione ma soprattutto di non aver fatto e detto niente di male nei suoi confronti e nei confronti di Cristian Gallella. Come si evolverà la discussione?