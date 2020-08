Calciomercato Atalanta – Pronto il sostituto di Gollini

Da qualche tempo è nel mirino dei nerazzurri l’estremo difensore dei grifoni Mattia Perin, classe 1992 di proprietà della Juventus, ideale sostituto di Pierluigi Gollini nel caso quest’ultimo dovesse salutare la Dea.

Il Genoa, conquistata la salvezza, vorrebbe ripartire proprio da lui ma il suo futuro dipende dalla Juventuse e lo stesso Perin ha dichiarato il suo desiderio di giocare con continuità cosa che sarebbe difficile alla Juventus vista la concorrenza di ​Szczesny e Buffon.

Dichiarazioni Perin

“Sono tornato dopo nove mesi che non giocavo, tornare era un’opportunità importante. Io servivo al Genoa, e il Genoa serviva a me. Il mio cartellino è di proprietà della Juventus, non dipende solo da me. Il mio obiettivo è giocare con continuità e tornare ai miei livelli, sto recuperando la forma. Una porticina per il Genoa? Lascio aperte tutte le possibilità”.