Calciomercato Udinese – Luca Gotti sempre più lontano dalla panchina: già monitorati i sostituti

Un po’ a sorpresa nelle ultime ore sembra sempre più vicina alla conclusione l’esperienza di allenatore di Luca Gotti, inizialmente secondo allenatore di Igor Tudor prima dell’esonero di quest’ultimo, che ha visto la “promozione” a tecnico della prima squadra proprio di Gotti, che ha più volte manifestato la volontà di non continuare a fare l’allenatore.

La volontà del tecnico

Nonostante i buoni risultati portati a conseguimento, ossia la permanenza in massima serie senza eccessivi patemi, infatti Gotti sembra sempre più lontano dalla panchina dei friulani per quanto riguarda la prossima stagione, nonostante pochi giorni fa gli indizi sembravano portare ad una permanenza, la situazione sembra radicalmente cambiata, probabilmente per volontà dello stesso allenatore.

Le alternative

Come già accennato, la dirigenza dell’Udinese non si è lasciata trovare impreparata ed ha già messo nel mirino due candidati papabili per prendere il suo posto per la prossima stagione, e si tratta entrambi di allenatori sollevati dall’incarico durante lo scorso campionato, ossia Rolando Maran, ancora sotto contratto con il Cagliari e Leonardo Semplici, per diversi anni sulla panchina della SPAL, anche lui esonerato a stagione in corso per far posto a Luigi Di Biagio. Nei prossimi giorni la dirigenza friulana valuterà in maniera approfondita ambo i profili.