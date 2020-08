I cinque segni più invidiosi dello zodiaco: ecco quali sono

L’invidia, un brutto sentimento, che porta spesso a guardare con cattiveria i successi altrui. L’invidioso può anche arrivare a sminuire gli altri, semplicemente per l’incapacità di giungere agli stessi risultati positivi.

C’è poi, però, anche un sentimento di invidia positivo da parte di chi aspira a raggiungere gli stessi traguardi ma, semplicemente, per la voglia e l’ambizione di farcela, di essere all’altezza e di sfidare continuamente se stessi e i propri limiti. In questo caso sarebbe più corretto parlare di competitività e ambizione, che entro certi limiti può anche essere sana.

Ecco, allora, chi, nel mondo dello zodiaco, manifesta più invidia. Si tratta di cinque segni, vediamo quali sono:

1)Capricorno

I nativi del segno nutrono invidia per chiunque riesca meglio di loro in un determinato campo. Questo non per cattiveria ma perché è innato, nei nativi del segno, un certo atteggiamento di superiorità nei confronti degli altri. La loro tenacia e la loro forza di carattere li portano a credere di poter sempre eccellere, pertanto vivono un eventuale fallimento con grande sofferenza, seppur in silenzio. Vedersi sorpassati da altri provoca loro un grande dolore, che leniranno chiudendosi in se stessi. Invidioso 9.

2)Vergine

Sono parecchio invidiosi, in virtù della loro puntigliosità. Se qualcuno riesce a essere più preciso di loro ottenendo un traguardo più soddisfacente a livello professionale – unico settore in cui l’invidia dei nativi si esplica – ecco che gli appartenenti al segno coltivano un senso di rivalsa nei confronti del competitor. Ma poi la razionalità finisce per avere la meglio. Quindi, ripreso il controllo delle proprie emozioni, la Vergine ritorna a pensare a se stessa, concentrandosi sulle proprie aspirazioni e su come migliorarsi per superare i propri limiti. Invidioso 7+.

3)Scorpione

L’individuo nato sotto il segno dello Scorpione è leale e onesto ma la sua volontà di controllo fa sì che chiunque manifesti abilità più di lui/lei finisca senza dubbio sul suo radar. Lo Scorpione, però, vive questo sentimento con positività, nel senso di sprone a superare se stesso e i propri limiti. Cosa che poi, in genere, riesce a fare senza troppa difficoltà, in virtù della propria tenacia e resistenza agli sforzi. Invidioso 7.

4)Sagittario

Il sagittario prova abbastanza invidia per chiunque riesca ad arrivare a un traguardo non raggiunto, invece, dal nativo di turno del segno. Questo per la naturale tendenza a voler sempre dare il meglio di se stesso. Tuttavia, il suo animo leale, generoso e onesto lo porta presto ad accantonare la rabbia e a trasformare l’invidia in sana competitività, ambizione e volontà di riuscire nell’impresa. Per il suo carattere di fuoco, riesce quasi sempre, alla fine, a superare gli ostacoli. Invidioso 6+.

5)Toro

Sotto quell’aspetto pacato, il Toro punta sempre a raggiungere obiettivi ambiziosi, per l’innato desiderio che lo caratterizza di mettersi al riparo dalle intemperie della vita. Pertanto, per i nativi del segno, i traguardi significano maggiore benessere e maggiore tranquillità, per loro e per i loro cari. Tuttavia, questa perenne preoccupazione per il futuro li porta spesso a valutare con ansia il proprio percorso professionale e di vita, confrontandosi spesso, in maniera talvolta poco obiettiva, con chi, invece, a loro avviso, è arrivato più avanti di loro. Il loro animo fondamentalmente buono, in ogni caso, porta a convertire l’invidia in voglia di fare. Invidioso 5.