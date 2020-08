Oroscopo Branko – domani mercoledì 5 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 5 agosto 2020. La prima parte della settimana è scivolata via: eccoci già a mercoledì! Quali sorprese riserverà questa giornata ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani mercoledì 5 agosto 2020: Ariete

Come prevede l’oroscopo di Branko domani Mercurio diventerà favorevole. Il pianeta del commercio e della comunicazione ti aiuterà a recuperare sul lavoro, ti regalerà maggiore lucidità mentale e arguzia negli affari.

Previsioni Branko domani mercoledì 5 agosto 2020: Toro

Domani Mercurio andrà a raggiungere il Sole nel segno del Leone e diventerà dissonante. Avrai maggiori difficoltà sul lavoro e forse qualche contrattempo, ma con impegno riuscirai comunque a ottenere dei risultati discreti.

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Gemelli

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani Mercurio sarà tuo amico: amplificherà la tua innata simpatia, la voglia di divertirti e di vivere belle emozioni. Anche chi dovrà lavorare, ne trarrà comunque beneficio: l’immagine professionale migliorerà di gran lunga!

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Cancro

Domani Mercurio diventerà pratico, un buon affarista. Dopo averi regalato idee e progetti proficui, d’ora in poi farà in maniera di farteli concretizzare, si metterà al fianco dei liberi professionisti, dei commercianti e li sosterrà nelle vendite.