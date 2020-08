Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 5 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 5 agosto 2020. Siamo arrivati a metà settimana: cosa accadrà di speciale nelle prossime ore ai segni zodiacali? Giornata più serena per il Leone, la Vergine può recuperare bene in amore. Momento critico per la Bilancia, mentre lo Scorpione ritrova più grinta e coraggio. Per saperne di più, leggete il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 5 agosto 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani non avrai più la Luna in opposizione. Si prospettano 48 ore più serene rispetto alle precedenti. Dovresti approfittarne per incontrare gente nuova, come ti incoraggia fare Mercurio nel segno. Magari ti imbatterai nella persona giusta! Agosto e settembre saranno due mesi favorevoli per le relazioni. L’unico neo: i soldi. Cerca di gestire con attenzione le tue finanze.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 5 agosto 2020: Vergine

Dal 20 agosto ci saranno un bel fermento sul lavoro, perciò fino ad allora potrai rilassarti un po’. In amore potrai recuperare il terreno perso nei mesi passati. Questo periodo promette tranquillità per le coppie. Anche i nuovi incontri saranno favoriti, a patto che tu decida di abbassare le tue difese!

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Bilancia

Hai un quadro astrologico molto particolare: agosto sarà un mese un po’ critico. Hai avuto molti problemi, sia sul lavoro che in amore, e adesso non vedi soltanto l’ora che arrivi l’autunno per riprendere in mano il discorso e risolverli. Vuoi capire cosa ti aspetta per il futuro, con chi ti devi relazionare. Tu detesti restare in sospeso e purtroppo queste giornate ti procurano un po’ di ansia in più.

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì avrai più grinta e coraggio, però per quel che riguarda le finanze dovrai far passare le prossime due settimane, prima di vedere dei miglioramenti. Qualcuno proverà a risparmiare qualcosa. In amore Venere sta per iniziare un transito favorevole: i single avranno opportunità interessanti.