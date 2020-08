Ballando con le Stelle 2020 – Il cast e i concorrenti del talent

Ballando con le Stelle 2020 si avvia a passo spedito verso la sua nuova edizione, che vedremo in onda su Rai 1 dal 12 settembre in poi. Il cast è stato rivelato in queste ore: potremo assistere alle performance di 13 concorrenti, in coppia con altrettanti ballerini professionisti.

Il cast di Ballando con le Stelle 2020 presenta ancora una volta un gruppo misto, diviso fra volti noti del piccolo schermo ed esponenti della politica. Chi ritroveremo nella pista televisiva di Milly Carlucci? Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle 2020 – Il cast completo

Non possiamo che iniziare parlando di Elisa Isoardi, forse la concorrente più scontata del cast di Ballando con le Stelle 2020. I fan de La prova del cuoco infatti avevano capito ormai da tempo che l’ex Lady Salvini sarebbe approdata nel salotto carlucciano per tentare la strada del ballo e così è stato. Per la quota vintage potremo contare invece sulla presenza di Barbara Bouchet, una delle ultime dive di un’Italia che fu. Non sarà l’unica attrice a presenziare nel talent, visto che in gara troveremo anche il comico Tullio Solenghi e Rosalinda Celentano.

Per la quota politica invece troveremo Alessandra Mussolini, per la prima volta in veste del tutto inedita. Senza dimenticare l’attrice e cantante Lina Sastri e l’artista Ninetto Davoli, che in passato ha avuto modo di lavorare con Pier Paolo Pasolini. Anche Costantino della Gherardesca si metterà alla prova con il ballo. La vera rivoluzione però è rappresentata dall’affascinante Vittoria Schisano, oggi attrice di Un posto al sole e più che chiaccherata per il suo passato da transgender. Etichetta che, come ha sottolineato, non le appartiene più da almeno cinque anni.

Non mancheranno inoltre altri elementi: il cast di Ballando con le Stelle 2020 potrà contare anche sull’attore Gilles Rocca, diventato popolare dopo essere stato inquadrato durante la lite fra Bugo e Morgan nel recente Festival di Sanremo. Per nonparlare di King Toretto, il pugile Daniele Scardina ed ex fidanzato di Diletta Leotta. Infine vedremo in pista anche l’attore Paolo Conticini e il pittore Holaf.