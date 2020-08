Calciomercato Roma – Addio Smalling

Si conclude l’avventura e la conseguente stagione di Chris Smalling con la maglia della Roma in quanto la società giallorossa non trovato un accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino del giocatore, per poter prolungare il prestito fino al termine della stagione in corso.

I giallorossi di mister Fonseca perdono una colonna portante in questo finale di stagione per le fasi finali di Europa League.

Chris Smalling torna in Inghilterra con tanta amarezza in quanto sarebbe voluto rimanere a Roma ma le due società non hanno trovato l’accordo finale per il prolungamento e non si esclude l’ipotesi a titolo definitivo per la prossima stagione, nuova proprietà giallorossa permettendo anche perché lo stesso giocatore ha dichiarato: “Tornare alla Roma? Ci proverò“