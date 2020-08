Calciomercato Udinese – Incontro tra la dirigenza e Luca Gotti, si aggiunge un nuovo nome per la panchina

Continua ad apparire lontano da Udine il futuro di Luca Gotti, tecnico che ha portato la squadra ad una salvezza relativamente tranquilla con alcuni risultati anche di rilievo (l’obiettivo stagione è stato raggiunto battendo la Juventus a poche giornate dal termine, ritardando di fatto la vittoria dello scudetto da parte dei campioni d’Italia): l’ex assistente di Igor Tudor, promosso a primo allenatore dopo l’esonero di quest’ultimo, aveva già palesato la volontà di smettere di allenare in prima squadra.

L’esito dell’incontro

Come previsto, la dirigenza friulana ha infatti incontrato l’allenatore stamattina per ridiscutere un prolungamento dello stesso sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione. L’intenzione della società è quello di proseguire con Gotti, ma il meeting non avrebbe portato a passi in avanti in tal senso ed ecco perchè una sua permanenza appare molto distante. I nomi in pole position restano quelli già recentemente menzionati, con Leonardo Semplici che sarebbe attualmente il favorito nell’eventuale dopo Gotti.

Nuovo nome

Nelle ultime ore ha preso quota un nuovo candidato per occupare la panchina dell’Udinese la prossima stagione: Roberto D’Aversa, attuale tecnico del Parma, allenatore dei ducali fin dai tempi della Serie C. Nonostante gli ottimi risultati conseguiti da quest’ultimo, il possibile cambio di proprietà potrebbe non rendere così certa la permanenza di quest’ultimo. Ecco perchè qualora questo accadesse, anche D’Aversa potrebbe essere tra i nomi presi in considerazione dalla famiglia Pozzo.