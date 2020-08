Film Stasera in Tv – Anna and the King – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Anna and the King. Produzione statunitense del 1999 per la regia di Andy Tennant con Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Bai Ling, Tom Felton nei ruoli principali. Il premio Oscar Jodie Foster e la star internazionale Chow Yun-Fat sono i protagonisti di questa reinterpretazione di un classico del cinema. Il film è liberamente ispirato alla storia di Anna Leonowens, che fu un’insegnante di scuola in Siam (ora Thailandia), nel XIX secolo. Questa pellicola è tuttavia molto differente da Anna e il re del Siam e dall’opera teatrale The King and I, predecessori che raccontano la stessa storia. Il film è stato girato per la maggior parte in Malaysia, in particolare nelle regioni di Penang ed Ipoh. È stato nominato al Premio Oscar per la miglior scenografia e per i migliori costumi.

Anna and the King – Trama

Quando l’insegnante inglese Anna Leonowens arriva nella terra esotica del Siam per educare i figli del Re Mongkut, la sua sensibilità occidentale si scontra con le regole ferree della mentalità orientale. La tensione cresce quando Mongkut scopre che forze straniere stanno cospirando contro il suo regime. Nel momento in cui l’intrigo politico sta per esplodere, Anna ed il Re diventano alleati in una lotta coraggiosa per risparmiare il Siam da nemici pericolosi pronti a distruggerlo.

Anna and the King – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Anna and the King

Genere: Drammatico

Durata: 2h 25m

Anno: 1999

Paese: USA

Regia: Andy Tennant

Cast: Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Bai Ling, Tom Felton

Anna and the King – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Nove (canale 9 del digitale terrestre, anche 509 in HD), alle ore 21.25 di oggi mercoledì 5 Agosto 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine delle repliche del gioco gastronomico Little Big Italy, che vede la ricerca del miglior ristorante italiano in una città estera.