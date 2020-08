Basilea – Eintracht Francoforte – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Basilea – Eintracht Francoforte è una delle due partite che chiude il programma degli ottavi di finale di Europa League che si gioca oggi 6 agosto 2020, al termine dei vari campionati europei. Il rinvio delle competizioni UEFA, ovviamente, è avvenuto per l’emergenza coronavirus in tutta Europa. La partita si gioca alle ore 21 al St. Jakob Park di Basilea, stadio di casa della formazione ospitante, in quanto l’ottavo di finale di andata si è già disputato lo scorso marzo a Francoforte. La gara di andata terminò con il punteggio di 0-3 per gli svizzeri. La gara di oggi sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu.

Basilea – Eintracht Francoforte: come arrivano alla gara

Il Basilea ha chiuso il proprio campionato al terzo posto, finendo dietro a Young Boys e St. Gallen: una posizione inusuale per gli svizzeri, che nella prossima stagione ricominceranno in Europa proprio dall’Europa League. La gara d’andata vinta facilmente per 0-3 fuori casa mette in una botte di ferro i rossoblu, che a qualificazione avvenuta troveranno lo Shakhtar Donestk nei quarti di finale, uscito vincitore dal doppio confronto con il Wolfsburg.

L’Eintracht Francoforte ha disputato una stagione anonima dopo l’exploit della semifinale di Europa League dello scorso anno. La cessione dei due attaccanti Jovic e Rebic ha fatto arretrare di parecchio il rendimento della squadra tedesca. Impresa in Europa complicatissima, dopo la chiusura al nono posto, con 45 posti raccolti in BundesLiga.

Basilea – Eintracht Francoforte – Probabili formazioni

Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Campo, Bua; Ademi. All. Koller.

Eintracht (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Dost. All. Hütter.

Basilea – Eintracht Francoforte – Pronostico

Pronostico chiuso in favore del Basilea per il passaggio del turno, la partita dovrebbe configurarsi come un vero e proprio assalto da parte dei tedeschi alla difesa avversaria, nel tentativo di recuperare i tre goal di svantaggio con cui partono per la gara di ritorno. Le due squadre non hanno mai lesinato in quanto a produttività offensiva: puntiamo per questo sull’esito OVER 2.5.

Basilea – Eintracht Francoforte – Dove dove vederla in tv o streaming

Il ritorno degli ottavi di finale tra Basilea ed Eintracht Francoforte, con calcio di inizio alle ore 21 allo stadio St. Jakob Park, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport 254 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, per gli abbonati Sky, disponibili su tutti i dispositivi.