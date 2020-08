Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 7 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 7 agosto 2020. Ci avviciniamo sempre di più al prossimo weekend: quali novità riserveranno gli astri ai 4 segni centrali? Il Leone vuole prendersi una rivalsa, stanchezza e stress per la Vergine. La Bilancia deve affrontare dei chiarimenti importanti, mentre lo Scorpione può vivere un weekend interessante in amore. Di seguito, nel dettaglio, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 7 agosto 2020: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato avrai la Luna e Mercurio in aspetto armonico: susciteranno in te una visione del futuro più interessante. In questi giorni hai voglia di vincere una piccola sfida, di prenderti una rivalsa. Ricordati, però, che a fine anno Saturno comincerà un passaggio piuttosto critico, perciò adesso dovresti dedicarti di più al lavoro, avviare qualche cambiamento importante, tenendo bene in mente i soldi, il guadagno!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 7 agosto 2020: Vergine

Domani la giornata inizierà con un po’ di stress, forse anche di stanchezza, ma si riprenderà nel pomeriggio. Nelle prossime ore Venere comincerà un transito molto favorevole che porterà a un risveglio dei sentimenti, della voglia di amore. Chi sta vivendo una relazione importante, ne trarrà particolare beneficio!

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e sabato saranno due giornate un po’ provocatorie. Se ci sono conflitti in famiglia o in amore, nelle prossime 48 ore potrebbero affiorare con irruenza e portarti a qualche reazione forte. È tempo di chiarire tutto quello che è stato taciuto nei mesi passati.

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Scorpione

Domani Venere diventerà favorevole e ti permetterà di vivere un weekend molto interessante. Agosto metterà i sentimenti in primo piano: potranno verificarsi riappacificazioni, sviluppi importanti di qualche relazione. Sul fronte lavorativo ci sono ancora delle preoccupazioni, soprattutto dal punto di vista economico. In realtà da maggio scorso ti porti dietro alcune difficoltà, forse un cambiamento di prezzo improvviso, rispetto ad accordi passati.