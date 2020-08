Pietro Delle Piane in trappola | Ex di Temptation Island svela la verità

Pietro Delle Piane si trova in trappola visto che, uno dei suoi compagni con cui ha condiviso Temptation Island ha deciso di raccontare la verità. Il presunto bacio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha spinto Antonella Elia durante il falò di confronto finale a uscire dal programma da sola.

Il bacio che Pietro ha dato alla single è stato ripreso dai microfoni ma non dalle telecamere visto lo spazio nascosto in cui ha deciso di appartarsi insieme alla tentatrice. Pietro Delle Piane una volta dato il presunto bacio, si è sentito di confidarsi con Lorenzo Amoruso prima di dormire, spiegandogli quello che è realmente successo.

Durante la giornata di oggi, lo stesso Lorenzo Amoruso intervistato da Fanpage ha deciso di racconta la verità sul presunto bacio dello scandalo a Temptation Island. Quali sono state le sue parole?

Pietro Delle Piane in trappola

L’attore nonché compagno di Antonella Elia durante il falò di confronto finale ha in un primo momento negato il bacio con la single, per poi spiegare e chiedere scusa alla sua compagna del gesto fatto. Dopo diversi mesi Pietro Delle Piane non è riuscito ancora a dare una spiegazione per il quale abbia baciato realmente la tentatrice.

A parlare ma soprattutto a spiegare la verità di questo presunto bacio è stato il suo compagno Lorenzo Amoruso che, si è lasciato andare spiegando tutto quello che sa a Fanpage. L’ex calciatore ha così affermato che: “Non ero presente quella sera, non so nemmeno se c’è stato un bacio. Bisogna parlare di presunto bacio. Lui mi ha detto di averla baciata, però non c’ero fisicamente. È vero che lì sotto c’era un vassoio con delle caramelle, i rumori che si sono sentiti erano quelli di chi scarta una caramella. Quando Pietro mi ha detto di averla baciata, gli ho risposto: “Che caz** hai fatto?!”. Ma vedevo che lo raccontava come qualcosa a cui lui stesso non credeva più di tanto”.

Lorenzo Amoruso svela la verità

A mettere con le spalle al muro Pietro Delle Piane è lo stesso Lorenzo Amoruso che ha deciso di confessare tutto ciò che sa sul presunto bacio dato da Pietro alla tentatrice eludendo le telecamere.

L’ex calciatore ha per giunta raccontato che Pietro, durante quella serata avrebbe bevuto leggermente più del dovuto: “Mi sembrava quasi fosse inebriato. Avevamo anche un po’ bevuto quella sera. Niente di che, ci mancherebbe altro. Non credevo che le telecamere non lo avesse visto e lui mi ha chiesto di andare a vedere questo posto, questa zona buia. Ha avuto fortuna perché la telecamera non ha ripreso. Ma ci sono i microfoni, infatti cercavo di dirgli di stare zitto e non parlarne perché sarebbe stato peggio. Ma ho cercato di non fargli commettere ancora più errori.”