Siviglia – Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Siviglia – Roma è l’altro ottavo di finale dell’Europa League che vede impegnata un’italiana dopo la qualificazione di ieri dell’Inter ai danni dell’altra squadra spagnola Getafe. L’impegno per i giallorossi è sicuramente più ostico sulla carta, ma in una partita secca come quella di questa sera alle ore 18:55 a Duisburg, può succedere di tutto. La vincente affronterà nei quarti una tra Wolverhampton e Olympiakos.

Siviglia – Roma: come arrivano alla gara

Il Siviglia prenderà parte alla prossima edizione della Champions League avendo chiuso al 4° posto la Liga e questo basta per far capire la forza della squadra spagnola. In più ha potuto riposare per più tempo e preparare al meglio questa gara e questa sera farà di tutto per mettere alle corde i giallorossi che al contrario possono accusare una certa stanchezza a metà gara, proprio a causa dei tanti impegni dell’ultimo periodo.

La Roma punta tantissimo su questa competizione e spera di arrivare fino in fondo dove poi magari potrebbe incontrare l’Inter in finale. L’impegno di questa sera è di quelli davvero difficili, ma Fonseca proverà ad affidarsi all’esperienza di Dzeko e all’estro di Zaniolo per avere la meglio sul quotato avversario, mentre dovrà fare a meno oltre all’infortunato Mirante anche allo squalificato Veretout.

Siviglia – Roma: Il pronostico

E’ una partita secca tra due buonissime squadre quindi tutto può succedere, ma noi crediamo che Il Siviglia abbia qualcosa in più della Roma e potrebbe eliminare i giallorossi, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Siviglia – Roma: Probabili formazioni

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Fernando, Torres, Ocampo; De Jong, Munir. All. Lopetegui.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Siviglia – Roma: Dove vederla in tv e streaming

La sfida degli ottavi di finale di Europa League, Siviglia-Roma, sarà trasmessa in diretta tv ed esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Chi lo preferisse potrà seguire la partita anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno vederla mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia su pc e notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.