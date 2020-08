Calciomercato Crotone – Maxi Lopez firma con la Sambenedettese

Maxi Lopez dopo aver conquistato la Serie A con il Crotone decide di ripartire, a 36 anni, dal campionato di Serie C con i rossoblu della Sambenedettese

Maxi Lopez riparte dal rossoblù della Sambenedettese, club che giocherà nel prossimo campionato di Serie C, dove troverà come allenatore il sudamericano Paolo Montero (ex giocatore di Atalanta e Juventus).

Il centravanti argentino ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione.

Maxi Lopez giocherà per la prima volta in Serie C e la Sambenedettese sarà l’ottavo club italiano nella carriera dell’attaccante, dopo Crotone, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese, collezionando nella sua permanenza in Italia 202 partite giocate e 61 reti complessive.

Il club ha rivelato sui social il numero di maglia di Maxi Lopez in un video di benvenuto girato allo stadio Riviera delle Palme