DIRETTA STREAMING JUVENTUS LIONE – Video Player Canale 5

Diretta Streaming Juventus Lione – Andrà in scena questa sera alle ore 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedrà scendere in campo Juventus e Lione. La squadra di Maurizio Sarri ha perso il match di andata per 1 a 0 e deve dunque ribaltare il risultato per poter accedere alle Final Eight di Champions League.

La partita come già detto inizierà alle ore 21 di questa sera e si potrà vedere sia su Sky ma anche su Canale 5. Per facilitare la visione abbiamo inserito proprio qui di seguito il player video per la diretta di Juventus Lione.