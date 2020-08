Maria De Filippi rivelazioni importanti | Stefano De Martino combina guai

Maria De Filippi rilascia alcune importanti rivelazioni in merito a Stefano De Martino che, nessuno sembrava ancora conoscere. La conduttrice infatti, ormai da diversi anni ha un’amicizia particolare con l’ex ballerino di Amici che, ormai guarda come fosse un vero e proprio figlio.

Nella vita di tutti i giorni però, Stefano sembra essere un vero e proprio casinista e la stessa conduttrice non perde un momento per raccontare ma soprattutto svelare alcuni dettagli importanti su di lui. Intervistata dal settimanale Gente, Maria De Filippi racconta quello che pensa di lui e della sua storia con Belen Rodriguez. Quali saranno state le sue dichiarazioni?

Maria De Filippi rivela dettagli importanti

La conduttrice non si dà pace e davanti ad alcune domande su Stefano De Martino spiega il rapporto nato insieme a lui. Maria racconta così che: “Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi. Eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo”.

L’ex ballerino ormai conduttore Rai, prima di andare alle registrazioni del programma ha deciso di andare a trovare Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti raccontato che: “Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…”

Stefano De Martino ne combina troppe

Maria De Filippi non si tira indietro e spiega quanto Stefano De Martino possa aver sbagliato nella sua vita. Al settimanale Gente ha così spiegato quello che pensa sulla sua relazione con Belen: “Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia li, con quel sorriso li, con quella parlata e tu lo perdoni”.

Nonostante la loro situazione sia complicata ora come ora, non è detto che Stefano De Martino e Belen Rodriguez non riescano a sistemare la loro storia d’amore.