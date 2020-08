Meteo: previsioni per domani sabato 8 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani sabato 8 agosto 2020 la bassa pressione a poco a poco si allontanerà dal nostro paese, lasciando posto a un clima in prevalenza estivo e soleggiato. Tempo stabile su tutta Italia, con qualche addensamento all’estremo Sud, accompagnato da temporali e acquazzoni a ridosso dell’Appennino e nelle zone interne del Salento, ma saranno dei fenomeni di passaggio. Sono attesi anche temporali di calore anche sui rilievi alpini. Temperature in aumento.

Nord: previsioni domani sabato 8 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo domani ci sarà tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il settentrione, fatta eccezione per qualche temporale di calore previsto in giornata sulle Alpi. Temperature in crescita.

Centro: previsioni domani sabato 8 agosto 2020

Giornata prevalentemente estiva, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo qualche locale rovescio sui rilievi appenninici, soprattutto tra Lazio e Abruzzo nel corso del pomeriggio. Temperature in crescita.

Sud e Isole: previsioni domani sabato 8 agosto 2020

Alla mattina sono attesi rovesci su Molise, Puglia e sullo stretto di Messina. Dal pomeriggio l’instabilità s’intensificherà, coinvolgendo un po’ tutto il Sud peninsulare e portando rovesci su Basilicata e Calabria. Tempo più sereno sulla Sardegna e sulla Sicilia. Temperature in crescita.