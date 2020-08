Calciomercato Torino – Sempre viva la pista Joao Pedro – N’Koulou potrebbe rinnovare

Calciomercato Torino che ha bisogno di accelerare visto che la stagione non è poi così lontana dall’iniziare, per questo si provano a mettere a segno i primi colpi.

Joao Pedro sempre in pole: nell’affare può rientrare Zaza

Il Torino continua a seguire Joao Pedro per rafforzare il proprio reparto offensivo. La trattativa con il Cagliari è avviata, anche se al momento non c’è l’intesa fra i due club: i sardi chiedono 15 milioni di euro, il Torino è fermo a 10. Possibile che nella trattativa possa entrare anche Zaza, attaccante che piace al Cagliari e che nel finale di stagione ha fatto vedere qualcosa di importante dopo mesi e mesi di letargo.

N’Koulou a sorpresa può rinnovare

Nicolas N’Koulou può restare al Torino, anzi, il centrare può rinnovare il suo contratto con i granata. Ad oggi non sono arrivate offerte significative, soprattutto a causa della vicina scadenza di contratto (30 giugno 2021). In assenza di offerte improvvise ed economicamente importanti, rilevanti anche per Cairo, converrà a tutti sedersi attorno a un tavolo e rinnovare il contratto. Il fatto poi che l’agente sia lo stesso del giovane ed eclettico difensore Singo, messosi in buona luce con Longo e per ora confermato dal Toro, potrà aiutare le comunicazioni nella ricerca di un accordo. In ballo, infatti, vi è sia un possibile prolungamento per N’Koulou, sia un adeguamento sostanziale del contratto di Singo.