Maria De Filippi dalla parte di Antonella

Maria De Filippi intervistata dal settimanale Gente racconta quello che realmente pensa di Antonella Elia e del suo comportamento avuto a Temptation Island. La conduttrice infatti la difende a spada tratta e lancia delle importanti affermazioni nei suoi confronti.

Antonella Elia è stata una delle più grandi protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La showgirl infatti, ha avuto un falò di confronto accesissimo con il suo compagno Pietro Delle Piane che, all’interno del villaggio dei fidanzati, ha deciso di baciare una single. La loro storia d’amore sembrava infatti completamente finita ma le ultime indiscrezioni li rivedono nuovamente insieme.

La conduttrice Mediaset però, confessa quello che realmente pensa di Antonella Elia e della sua “sceneggiata” durante il falò di confronto finale. Quali sono state le sue parole?

Maria De Filippi supporta Antonella Elia

La De Filippi parlando di Temptation Island non ha potuto non menzionare Antonella Elia. La coppia formata da Antonella e Pietro ha infatti lasciato di stucco i tantissimi telespettatori che non si immaginavano una reazione e un comportamento del genere.

La conduttrice lancia delle affermazioni su Antonella: “Antonella l’ho voluta io a Temptation Island. Siamo coetanee, chiacchieravano spesso. Poi l’ho vista più volte a Costanzo Show con il suo cane, e poi ancora a Buona Domenica sempre con Maurizio. Infine, ho seguito il suo ultimo GF Vip e mi è piaciuta perché ha due aspetti: aggressiva e dolce, scostante e in cerca di affetto. Così l’ho presa io”.

Antonella Elia a Temptation Island

Maria De Filippi si mostra dalla parte di Antonella Elia e spiega quello che pensa di lei e del suo comportamento all’interno di Temptation Island. La conduttrice ha così affermato che: “Chiariamo: Antonella e Pietro sono entrati a Temptation Island da veri fidanzati, convivevano. Lui in Tv l’ha ferita profondamente. Le ha detto cose atroci e lei ci ha sofferto molto, è stata proprio male. Ora hanno spento addirittura i social, sono spariti alla vista del pubblico, vogliono riflettere.”

La conduttrice ha così terminato la sua difesa nei confronti di Antonella Elia: “Sono sicura assolutamente che Antonella perdonerà Pietro: il perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi è il contrario, per me la rafforza. Se Pietro è l’umo che Antonella vuole, se lo prenda, e chi se ne infischia dei giudizi degli altri”.