Calciomercato Lazio – David Silva pronto alla firma, si aggiunge un altro nome per l’attacco

Si avvicina sempre di più alla maglia biancoceleste David Silva che ieri da subentrante ha disputato quella che sarà probabilmente è la sua ultima partita con la maglia del Manchester City, nella sfida vinta contro il Real Madrid che ha sancito il passaggio del turno dei Citizens. “Il Mago”, come è stato ribattezzato da anni infatti è in trattativa serrata con il club di Lotito che vuole regalarsi un colpo importante e di esperienza come l’ex Valencia.

Accordo trovato

La strada infatti è tracciata da diversi giorni, e come riportato dal Corriere dello Sport la trattativa è entrata nella fase cruciale nelle ultime 48 ore, dove in sostanza tutta la famiglia del talento spagnolo ha definito la destinazione capitolina, rifiutando di fatto le altre destinazioni, maggiormente remunerative sotto l’aspetto economico, meno da quello professionale: l’Italia rappresenta invece un campionato competitivo e mai affrontato dal calciatore, e la qualificazione in Champions conquistata è stata sicuramente la chiave di volta in tal senso. L’accordo di base è definito e la firma dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, magari ad inizio della stessa.

Partner dell’attacco cercasi

I biancocelesti sono alla costante ricerca di un partner che possia affiancare con successo Ciro Immobile, fornendo un’alternativa tattica al tecnico Simone Inzaghi: recenti indiscrezioni parlano di un’offerta importante per Muriqi, che resta attualmente il nome favorito in tal senso, preferito per diverse motivazioni anche ad un nome del Real Madrid.

Tuttavia nelle ultime ore è tornato in auge un nome già noto alla dirigenza biancoceleste: l’attaccante brasiliano dell’Aston Villa Wesley, già molto vicino all’arrivo in Italia lo scorso anno, è sempre un nome da tenere in considerazione, anche perchè l’annata in chiaroscuro vissuta in Inghilterra potrebbe convincere il club inglese a cederlo a una cifra inferiore a quella della valutazione originale: Igli Tare lo tiene in grande considerazione ed attualmente è un nome sempre gradito.