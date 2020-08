Oroscopo Branko – domani domenica 9 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 9 agosto 2020. Come si concluderà questa settimana di agosto per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei impaziente di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 9 agosto 2020: Leone

In base all’oroscopo di Branko domani ti sentirai particolarmente bene, appassionato di quello che stai facendo. Finalmente sei entrato in una fase più positiva, più energica e produttiva anche dal punto di vista lavorativo.

Previsioni Branko domani domenica 9 agosto 2020: Vergine

Domani potresti diventare letteralmente goloso d’amore. Ed è giusto così! Accantona il lavoro, almeno fino al 20 agosto, e concediti dei giorni all’insegna dei sentimenti, dei nuovi incontri per chi è single.

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Bilancia

Il suggerimento che ti rivolge il popolare astrologo Branko per domani è di avere prudenza in amore. Potresti imbatterti in un amore strano: ben venga una punta di trasgressione, ma occhio a non infilarsi in qualche storia troppo complicata!

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Scorpione

Domani qualcuno ricambierà volentieri degli sguardi provocanti. Colpa di questa Venere in Cancro che ti pungola, ti sprona a cercare soddisfazione nelle nuove esperienze. Le coppie potranno valutare un passo importante, come la convivenza, il matrimonio o la messa in cantiere di un figlio.