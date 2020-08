Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 9 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 9 agosto 2020. Anche questa settimana volge al termine: curioso di scoprire come si concluderà per i primi 4 segni dello zodiaco? Ancora profonda agitazione per l’Ariete, il Toro potrebbe ricevere notizie di lavoro. I Gemelli saranno energici e desiderosi di amore, mentre il Cancro è sotto pressione. Per saperne di più, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi 4 segni.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 9 agosto 2020: Ariete

Come dice l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora una giornata di profonda agitazione, piuttosto concitata. Una certa dose di irruenza può andare bene, perché dà quello slancio in più nella vita per andare a prendersi ciò che si desidera. Quando, però, questa’irruenza si trasforma in tensione, in provocazione, allora c’è da fare attenzione, altrimenti si rischiano conseguenze gravi, specie in amore. In questi giorni di grande confusione interiore, in cui potresti sentire il partner lontano, usa la massima cautela!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 9 agosto 2020: Toro

Domani la Luna sarà in aspetto interessante: nei prossimi tre giorni potresti ricevere risposte importanti sul lavoro. Il meglio, però, arriverà dal 20 al 25 agosto! Inoltre, settembre, ottobre e novembre saranno mesi proficui, se vorrai tornare in pista come si deve. L’unico neo per molti Toro sarà l’eventualità di un lavoro part time, quando loro avrebbero necessità di trovare un impiego più stabile.

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Gemelli

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani Marte sarà favorevole e ti darà una bella carica di energia unita a nuova voglia di amare. Il mese di agosto non sarà molto promettente per i nuovi incontri, ma potrebbe comunque regalarti qualche bella emozione. Perché non sfruttare questa domenica per verificare la solidità del tuo rapporto? Ci vuole particolare attenzione se si frequenta un Capricorno, un Ariete, un Cancro o una Bilancia.

Oroscopo domani domenica 9 agosto 2020: Cancro

Domani potresti sentirti piuttosto sotto pressione. Negli ultimi tempi il lavoro non sta dando molte sicurezze e tu, di conseguenza, cerchi rifugio nel rapporto di coppia. Se, però, l’altra persona è distante, fisicamente o psicologicamente, percepisci ancora di più questa lontananza, ti pesa molto, soprattutto in questi giorni. È così forte il desiderio sentimentale, di un riferimento, che potresti perfino cercarlo altrove.