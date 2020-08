Ricetta croque monsieur: ingredienti, preparazione e consigli

Pane, prosciutto, formaggio e besciamella sono solo questi i quattro ingredienti per preparare il croque monsieur. Questo famoso street food francese non è altro che un toast ricco caratterizzato da un ripieno filante e da una gustosa gratinatura, una ricetta semplice che ha conquistato i palati di tutto il mondo.

Croque monsieur – Ingredienti

Per 4 croque monsieur.

Pancarrè spesse 8 fette

Groviera da grattugiare 200 g

Prosciutto cotto (8 fette) 240 g

Burro q.b.

Per la besciamella:

Latte intero 300 g

Farina 00 30 g

Burro 30 g

Sale 1 pizzico

Noce moscata q.b.

Croque monsieur – Preparazione

Per realizzare i croque monsieur, per prima cosa preparate la besciamella: scaldate il latte in un pentolino, nel frattempo sciogliete il burro a fiamma bassa in un altro tegame. Non appena il burro sarà sciolto, versate a pioggia la farina setacciata, poi mescolate con una frusta per ottenere il roux.

Versate il latte caldo nel tegame e fate addensare a fuoco dolce mescolando energicamente. Infine salate a piacere e aromatizzate con la noce moscata. Trasferite la besciamella in una ciotola e coprite con pellicola a contatto.

Mentre lasciate intiepidire la besciamella, grattugiate il groviera. Siete pronti per assemblare gli ingredienti: adagiate 4 fette di pancarré su un tagliere e spalmatele prima con il burro e poi con 2 cucchiai di besciamella ciascuna.

Ora aggiungete 2 fette di prosciutto cotto e una manciata di formaggio grattugiato. Ricoprite con le rimanenti fette di pancarré, spalmate anch’esse col burro. Infine spalmate il lato superiore con la besciamella.

Trasferite i panini su un vassoio e cospargete la superficie con il groviera grattugiato rimasto. Cuocete in forno statico preriscaldato a 215° per circa 10-12 minuti, finché risulteranno belli dorati in superficie. Servite i vostri croque monsieur ancora caldi e filanti.

Croque monsieur – Consigli utili

Si consiglia di consumare il croque monsieur appena pronto. Sostituite il pancarré con delle fette di pane casereccio. In alternativa al groviera potete utilizzare l’emmental o un altro formaggio filante come la fontina.