Calciomercato Bologna – Sabatini alla carica per Dragovic – Si segue sempre Hickey

Il calciomercato Bologna inizia a prendere forma sotto la guida e l’esperienza di Sabatini. Il ds sta cercando di convincere il Bayer Leverkusen a cedere Dragovic, ma non molla nemmeno la presa per Hickey.

La situazione Dragovic

Il Bologna punta ad un elemento del Bayer Leverkusen e cioè Aleksandar Dragovic. L’austriaco classe ’91 era già stato seguito da Sabatini nel 2017 quando era all’Inter, ora è ritornato alla carica.

Dragovic può portare in squadra l’esperienza chiesta da Mihajlovic, in più è duttile perchè gioca sia da centrale di difesa che da mediano. Sarebbe un ottimo colpo per il Bologna e il Bayer è pronto a trattare la cessione.

Occhi sempre su Hickey

Il club rossoblu sta aspettando ancora la risposta di Aaron Hickey. Il terzino degli Heart of Midlothian è stato in Italia nei giorni scorsi, ha parlato con la società, che non ha ancora ricevuto segnali positivi da parte del giocatore. Il Bologna ha fatto di tutto per convincere il calciatore, ma deve fare i conti con la concorrenza serrata dell’Aston Villa. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta definitiva del classe 2002 che piace moltissimo a Mihajlovic.