Game Night – Indovina chi muore stasera? – Trama, cast e trailer del film

Game Night – Indovina chi muore stasera? è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 9 agosto 2020. Di genere commedia e thriller, è diretto da John Francis Daley e Jonathan M Goldstein e vanta una sceneggiatura di Mark Perez.

La trama di Game Night – Indovina chi muore stasera? siconcentra su Max e Annie, una coppia di sposi che si ritrovano a dover fare i conti con giochi di società impreviste e un mistero che avrà dei risvolti impredibili. Scopriamo di seguito il cast completo e gli altri dettagli sulla pellicola.

Game Night – Indovina chi muore stasera? – La trama

Max e Annie si incontrano durante una partita a Trivia organizzata in un pub e poco tempo dopo decidono di sposarsi. Max però inizia a coltivare un profondo stress legato al confronto con il fratello Brooks e l’equilibrio della coppia viene compromesso. I due però continuano ad organizzare feste con giochi di società con gli amici, da cui escludono solo il vicino di casa Gary a causa delle sue paranoie da poliziotto.

Un giorno, Brooks propone di andare in una villa per una serata a tema Invito a cena con delitto, con l’obiettivo di risolvere un finto rapimento di uno degli invitati. La finzione però si trasforma presto in realtà e il padrone di casa viene rapito. La trama di Game Night – Indovina chi muore stasera? ci rivela che Max e Annie dovranno chiedere aiuto a Gary per risolvere il giallo.

Game Night – Indovina chi muore stasera? – Il cast

Alla guida del film troviamo Jason Bateman e Rachel McAdams nei panni di Max e Annie. Il cast di Game Night – Indovina chi muore stasera? prevede anche la partecipazione degli attori Kyle Chandler (Brooks); Billy Magnussen (Ryan); Sharon Horgan (Sarah); Lamorne Morris (Kevin); Kylie Bunbury (Michelle); Jesse Plemons (Gary Kingsbury); Michael C. Hall (il bulgaro); Danny Huston (Donald Anderton); Jeffrey Wright (agente FBI) e Chelsea Peretti (Glenda).