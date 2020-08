Rosita Celentano – Tutto su di lei – Età, compagno e figli

Rosita Celentano è una delle figlie più conosciute del Molleggiato e legatissima al padre. In passato è stata attrice e conduttrice, ma negli ultimi anni ha deciso di concentrarsi di più sulla natura e sugli animali.

Rosita Celentano ha difeso sempre a spada tratta il padre, soprattutto in occasione delle polemiche che hanno colpito Adrian, l’ultimo spettacolo del cantautore. Nel corso della sua carriera ha scritto inoltre tre libri diversi.

Rosita Celentano – Età, compagno e figli

Rosita Celentano nasce il 17 febbraio del ’65 a Milano, primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori. Inizia a lavorare molto presto nel mondo dello spettacolo grazie ad una partecipazione nel film Yuppi Du del ’75. Negli anni successivi riesce a farsi notare dal grande pubblico e nell’89 la vediamo alla conduzione di Sanremo al fianco di Paola Dominguin, Danny Qinn e Gianmarco Tognazzi. Da qui in poi continua la sua carriera come conduttrice e fra i tanti lavori la vediamo al timone de La domenica del villaggio con Davide Mengacci, oltre che al fianco di Samantha De Grenet per Domenica In.

Rosita Celentano ha pubblicato inoltre tre libri: Grazie a Dio ho le corna, Grazie a Dio è gay e Oltre la pelle. Da sempre è legata ad Alessandra, cugina e docente nota del talent Amici di Maria De Filippi. Dal punto di vista amoroso, da giovane ha avuto una storia amorosa intensa con Lorenzo Cherubini. Infatti compare nella clip della canzone La mia moto del cantautore, anche se la loro relazione si è conclusa nel giro di pochi anni. Rosita comunque ha voltato pagina e negli ultimi tempi ha trovato l’amore grazie ad Angelo Vaira, il suo attuale compagno. I due non hanno figli, ma tanti cani che allegrano le loro giornate.