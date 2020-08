A rischio Champions League per l’Atletico Madrid

A rischio la gara di giovedì tra Atletico Madrid e Lipsia per i quarti di finale di Champions League.

Sono stati trovati due giocatori, per privacy la società non ha comunicato i nomi, positivi al covid-19, al momento già isolati nelle proprie case, e sembrerebbe che ce ne potrebbero essere altri nell’ambiente.

Non è chiaro che conseguenze ci saranno per la competizione e per la squadra, intanto l’Atletico Madrid sarebbe dovuto partire stasera alla volta del Portogallo ma il viaggio è stato posticipato di 24 ore in attesa dell’esito dei tamponi e della decisione finale.